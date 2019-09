Момент падения Piper PA-28 зафиксировала камера видеонаблюдения. Сотрудник авиаремонтного предприятия Питер Уайт выносил мусор из ангара, когда увидел приближающийся самолёт. Он мгновенно отреагировал и успел отбежать.

SCARE ON TAKEOFF: Two people were injured when their small plane crashed shortly after takeoff at the airport in Boca Raton, Florida, with new video showing the plane skidding past hangars. @DavidMuir reports. https://t.co/ZhVI07AboZ pic.twitter.com/n65hkVG9ZT