«Может сломать НАТО»: Байден пригрозил Западу возможностями Путина Байден: Столтенберг не позволит Путину сломить НАТО

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Президент США Джо Байден

НАТО остается единой, пока генеральным секретарем организации является Йенс Столтенберг, заявил президент США Джо Байден. По его мнению, российский лидер Владимир Путин мог бы сокрушить Альянс, но с действующим руководством сделать это будет сложно.

Обращаясь к генсеку на саммите НАТО в Вильнюсе, Байден подчеркнул, что Столтенберг «играет большую роль» в политической ситуации на мировой арене.

Президент Путин все еще думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно, когда ты с нами, — сказал глава Белого дома.

Байден также похвалил высокий уровень осведомленности Столтенберга в условиях украинского кризиса и включения в состав организации Финляндии и Швеции.

Йенс Столтенберг, ранее занимавший пост премьер-министра Норвегии, возглавляет НАТО с 2014 года. Его кандидатуру выдвинула тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее в НАТО неоднократно обсуждали возможность смены генерального секретаря, но преемника Столтенбергу найти не удалось. Потенциальным кандидатов считали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако он не устроил США из-за своей позиции по Украине. Франция также не поддержала британца, считая необходимым продвигать европейского политика.