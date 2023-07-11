НАТО остается единой, пока генеральным секретарем организации является Йенс Столтенберг, заявил президент США Джо Байден. По его мнению, российский лидер Владимир Путин мог бы сокрушить Альянс, но с действующим руководством сделать это будет сложно.
Обращаясь к генсеку на саммите НАТО в Вильнюсе, Байден подчеркнул, что Столтенберг «играет большую роль» в политической ситуации на мировой арене.
Президент Путин все еще думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно, когда ты с нами, — сказал глава Белого дома.
Байден также похвалил высокий уровень осведомленности Столтенберга в условиях украинского кризиса и включения в состав организации Финляндии и Швеции.
Йенс Столтенберг, ранее занимавший пост премьер-министра Норвегии, возглавляет НАТО с 2014 года. Его кандидатуру выдвинула тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее в НАТО неоднократно обсуждали возможность смены генерального секретаря, но преемника Столтенбергу найти не удалось. Потенциальным кандидатов считали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, однако он не устроил США из-за своей позиции по Украине. Франция также не поддержала британца, считая необходимым продвигать европейского политика.