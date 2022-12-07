Миру по нитке: США заплатят за оборону «свободного мира» 15% бюджета Самый большой в истории военный бюджет, представленный в США, нацелен на то, чтобы ни у кого в мире не возникло сомнений в том, кто в доме главный

Фото: US Air Force/flickr.com

Украина и Тайвань определены как главные получатели американской помощи в 2023 году, следует из проекта оборонного бюджета США. NEWS.ru исследовал этот документ и выяснил, что скрывает самый крупный за всю историю список военных расходов США, помимо очевидных затрат на вооружение.

Друзья познаются в бюджете

В следующем финансовом году (он в США начинается 1 апреля 2023 года) военные и сопутствующие затраты сверхдержавы составят почти $858 млрд.

Мы пришли к соглашению по закону о финансировании национальной обороны в этом году, который поддержали обе партии и обе палаты конгресса, — говорится в заявлении, опубликованном в среду.

В целом конгрессмены при составлении статей 62-го по счету оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) проявили нетипичную для прижимистых законодателей щедрость. Они выделили на оборонительные статьи на $45 млрд больше, чем запрашивала сама же администрация Джо Байдена на 2023 год, и на $500 млн больше, чем на те же нужды было потрачено годом ранее. Правда, тогда не было российско-украинского вооруженного противостояния, этой черной дыры для военных поставок. Кроме того, в этих 858 миллиардах долларов утоплен размер инфляции, «съевшей» за текущий год $72 млрд.

Военные и сопутствующие им затраты, таким образом, составляют 15% от общего бюджета США на 2023 год.

Из этой колоссальной суммы Украина получит в течение будущего года $800 млн. Хотя это на $500 млн больше, чем запрашивала администрация Джо Байдена, цифра все равно воображение не потрясает. Но помимо прямой денежной помощи непосредственно «в руки» Киеву, NDAA предусматривает выделение $2,7 млрд предприятиями американского ВПК на производство вооружений и амуниции, которые предназначаются для поставок в ВС Украины.

Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Для сравнения, на Европейскую инициативу сдерживания выделяется $6 млрд, что на $2,1 млрд больше, чем запрашивала администрация Джо Байдена. Поскольку, кроме РФ, сдерживать в Европе больше некого, можно считать, что на противостояние с Москвой США выделяют в будущем году совокупно (помощь Украине, помощь Европе, помощь американскому ВПК) $9,5 млрд.

Ряд конгрессменов в процессе обсуждения бюджета доказывали, что $800 млн для Украины — оскорбительно мало, если сравнивать с аналогичным по назначению пакетом финансовой помощи Украине, которую пытается согласовать ЕС — €18 млрд. Для этого Евросоюз должен обойти обструкцию со стороны Венгрии. Если Брюсселю все же удастся уломать или как-то проигнорировать позицию Будапешта, американская помощь станет для Украины не критичной (хотя, разумеется, не лишней). И тем самым Евросоюз перехватит у Соединенных Штатов право называться лидером борьбы за демократию в мире.

Однако главным получателем средств на обеспечение безопасности в NDAA-2023 определен не Киев, а Тайбэй. До 2025 года США предполагают выделять ему по $10 млрд в год в рамках программы усиления обороноспособности Тайваня (Taiwan Enhanced Resilience Act).

Приоритет живущего в относительно мирной обстановке Тайваня перед реально воюющей Украиной идет в русле принятой в нынешнем году новой оборонной стратегии США, которая определяет врагом номер один именно Китай, а России отводит место «путающейся под ногами» страны-изгоя.

В Вашингтоне, исходя из этой концепции, рассчитывают, что нарастающую китайскую гегемонию надо сдерживать с прицелом на дальнюю перспективу, а слабеющую Россию достаточно беспокоить «тревожащим огнем» с украинской территории. По расчетам американских военных планировщиков, такого огня будет достаточно, чтобы русский медведь не вылазил далеко из своей берлоги и не мешал Западу сосредотачиваться на удержании китайской панды в ее бамбуковых зарослях.

В NDAA всё по той же причине впервые за 62 года его существования предусмотрено выделение средств на компенсации производителям различного рода электронного оборудования убытков, возникающих из-за введенного в ноябре запрета на использование в США полупроводников, изготовленных в Китае.

На противостояние Пекину направлена и инициатива по сдерживанию на Тихом океане (Pacific Deterrence Initiative) — на нее будет выделено $11,5 млрд. Еще $1 млрд расписан на финансирование операций Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM), включая отдельной статьей оборону острова Гуам.

Также предусматривается укрепление связей с Министерством обороны Индии, этого баланса китайской экспансии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Для сравнения, на другие региональные направления по обеспечению военной безопасности в бюджете предусматриваются на порядок более скромные суммы:

на Африку — $20 млн;

на Западное полушарие — $20 млн;

на Арктику, включая Канаду и Аляску, — $5 млн.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Джо Байден

От 5G до G20

NDAA — документ рамочный: в отличие от многотомного собственно военного бюджета, он на этот раз уместился всего на 18 страницах. Каждый из его пунктов соответствующие комитеты конгресса затем наполнят построчным содержанием, где затраты Пентагона и Министерства энергетики (оно в США отвечает за ядерные арсеналы) будут расписаны «до последней гайки».

При этом к оборонительным затратам приписано не только «то, что стреляет» (сухопутные силы, авиация, флот, военный космос, гиперзвуковое оружие, БПЛА, продажа вооружений союзникам и т. д.), но также инвестиции на развитие технологий двойного назначения, в том числе на футуристические:

на исследования в области искусственного интеллекта;

на прорывные технологии (квантовые компьютеры, развитие сетей 5G, «облачное радио» O-RAN и др.);

на исследования в области Irregular Warfare — «нетипичных» способов ведения войны (электронной, кибернетической, биотехнологической и др.);

на меры по предотвращению внешнего вмешательства в выборы.

«Зонтичный» характер NDAA позволяет «утопить» в нем даже не имеющие прямого отношения к обороне пункты, такие как:

отмена обязательной вакцинации военнослужащих против Covid-19;

меры по налогообложению технологических гигантов вроде Meta (признана в РФ экстремистской) и Google;

затраты на природоохранные мероприятия на объектах ядерной энергетики;

меры по исключению России из «Большой двадцатки» (G20), введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ, введение бессрочного запрета на обмен с Москвой информацией по системам ПРО.

Теперь проект закона о военном бюджете должен будет подписать президент Джо Байден. Как планируется, он поставит свою подпись под NDAA на следующей неделе.