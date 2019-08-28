https://static.news.ru/photo/93253708-c9b2-11e9-9e76-fa163e074e61_660.jpg Минюст США Фото: DOJ/facebook.com

Прокладка интернет-кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом может оказаться под угрозой из-за позиции Министерства юстиции Соединённых Штатов.

Проект реализуется с одной стороны компаниями Google и Facebook, а с другой — Dr. Peng Telecom & Media Group. При этом американские чиновники опасаются, что китайская компания может иметь тесные связи с местным правительством, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Строительство ведётся по временной лицензии, которая заканчивается в сентябре. Новый документ должен быть выдан властями США. По мнению журналистов, активное противодействие министерства при наличии у него поддержки со стороны других ведомств может остановить работы.

Ранее News.ru писал, что Министерство юстиции США готовится начать расследования в отношении корпорации Alphabet, владеющей в том числе компанией Google.