Минторг США добавил в черный список 10 базирующихся в России компаний

Фото: kraftway.ru

Американское Министерство торговли добавило в свой черный список 24 иностранные организации. Из них десять базируются в России. ТАСС передает, что в перечень попали производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг «Росэлектроника», Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем «ПКК Миландр» и юридические лица, связанные с последним. Также в эту череду фирм попали Fibersense и «Оптолинк».

Минторг вносит поправки в правила экспортного контроля, добавляя в список 24 организации, — подчеркивается в тексте документа.

Кроме того, американское ведомство внесло в черный список компании, юридический адрес которых находится в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии. В их отношении Вашингтон станет применять «презумпцию отказа».

Ранее в Министерстве торговли США сообщили о том, что американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной.

По мнению чиновников, это позволит в полную силу применять в отношении Москвы антидемпинговое законодательство, а также снизит давление на американские предприятия из-за «несправедливых импортных операций».