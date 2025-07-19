Минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из Китая и России

Минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из Китая и России

Министерство сельского хозяйства США уволило около 70 иностранных контрактных сотрудников из Китая, России, Ирана и КНДР, сообщает Fox News. По информации телеканала, большинство работников были китайскими постдокторантами, которые были заняты в Исследовательской службе сельского хозяйства.

Как отметили в Минсельхозе, увольнения связаны с защитой нацбезопасности и являются частью масштабной инициативы по исключению иностранных специалистов из «враждебных стран» из всех исследовательских проектов. При этом сотрудники были отстранены неожиданно, у многих просто перестали работать пропуска.

Ранее сообщалось, что Пентагон в срочном порядке проверит информацию об использовании Microsoft китайских инженеров для обслуживания систем американского военного ведомства. Так министр обороны США Пит Хегсет отреагировал на просьбу сенатора Тома Коттона проверить сведения, согласно которым корпорация нанимает для обслуживания систем Минобороны инженеров в КНР.

До этого стало известно, что Госдеп США проводит масштабное сокращение сотрудников, в рамках которого рабочие места потеряют свыше 1,3 тысячи дипломатов и чиновников. Увольнения проводятся в рамках программы главы государства Дональда Трампа, предполагающей кардинальную реорганизацию ведомства.