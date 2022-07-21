Минфин США определил сроки введения потолка цен на нефть для России Минфин США: Вашингтон рассчитывает ввести потолок цен на нефть из России к декабрю

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США рассчитывают к декабрю ввести потолок цен на российскую нефть. В это время должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с топливом из России. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что Штаты в своих действиях следуют за европейцами.

В шестом пакете санкций европейцы отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю <...> мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители, — пояснил Адейемо.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Запад может ограничить значительную часть экспорта нефти из России в случае, если Москва не согласится установить потолок цен на поставки другим странам. По её словам, Евросоюз, США и Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти.

В свою очередь глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возможное ограничение странами Запада цен на российские газ и нефть является рискованным шагом, который только усилит энергетический кризис и приведет к росту биржевых котировок. Отечественные компании в такой ситуации будут действовать исходя из экономической целесообразности.