В США пригрозили перекрыть значительную часть нефтяного экспорта России Глава Минфина США пригрозила перекрыть значительную часть нефтяного экспорта России

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джанет Йеллен

Запад может ограничить значительную часть экспорта нефти из России в случае, если Москва не согласится установить потолок цен на поставки другим странам, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», Евросоюз, США и Великобритания рассматривают введение запрета на страхование и финансовые услуги, необходимые при поставках нефти.

Мы предлагаем исключение, которое позволит России экспортировать нефть, пока цена не превышает уровня, который еще предстоит установить. В противном случае Россия <...> будет полностью отрезана от важнейших услуг, что, вероятно, перекроет экспорт существенного объема российской нефти, — сказала Йеллен.

Она уточнила, что в случае несогласия с предельной установленной ценой на нефть в отношении России будет принята «более суровая стратегия», а введение потолка цен на нефть или ценовое исключение из планируемого запрета позволит предотвратить значительный рост мировых цен. Кроме того, оно будет служить интересам Китая и Индии, способствуя снижению стоимости российской нефти для этих стран.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что возможное ограничение странами Запада цен на российские газ и нефть является рискованным шагом, который только усилит энергетический кризис и приведет к росту биржевых котировок. Отечественные компании в такой ситуации будут действовать исходя из экономической целесообразности.