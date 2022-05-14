Минфин США обсудил с зарубежными банками антироссийские санкции

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Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в пятницу, 13 мая, провёл встречу с представителями зарубежных финансовых учреждений. В ходе общения стороны обсудили введение санкций в отношении России и усилия по ужесточению этих ограничений. Об этом сообщили в американском Минфине.

По информации ведомства, во время встречи Адейемо отметил, что внимание Минфина США «сфокусировано на борьбе с попытками уклониться от санкций». Он также предупредил о рисках содействия подобному уклонению, включая риск попадания под вторичные санкции.

В свою очередь, банкиры рассказали о своём видении адаптации деятельности и бизнес-операций в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и в рамках введённых против России ограничений.

Ранее стало известно, что американские власти намерены реализовать новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. Об этом говорится в новом докладе Министерства финансов США. Для этого ведомство планирует повысить прозрачность финансовой деятельности, связанной с офшорами. Отмечается, что в Соединённых Штатах будут активнее выявлять скрытые активы россиян.