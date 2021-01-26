Минфин США хочет разместить на банкноте в $20 портрет чернокожей женщины

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Число случаев заражения COVID-19 в США выросло за минувшие сутки на 147 тысяч, было зарегистрировано 1758 смертей, следует из сообщения Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, в США за прошедшие 24 часа выявлено 147 254 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 25 млн случаев коронавируса, от заболевания скончались 421...