Минфин США хочет разместить на банкноте в $20 портрет чернокожей женщины

Минфин планирует разместить на банкноте в $20 портрет чернокожей женщины Гарриет Табмен, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные преобразования в США, рассказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Изображение активистки может заменить Эндрю Джексона, возглавлявшего страну в 1829–1837 годах.
С подобной инициативой американцы выступали ещё в годы президентства демократа Барака Обамы (2009–2017). После прихода к власти команды республиканца Дональда Трампа процесс затормозился.
Министерство финансов [США] предпринимает шаги для того, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры. <...> Мы изучаем способы ускорить этот процесс, — отметила Псаки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки ответила на вопрос о возможности разговора американского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным. По её словам, в предстоящие дни у главы США планируется несколько телефонных разговоров. Она пообещала рассказать о содержании разговоров, когда они состоятся.