МИД РФ внимательно наблюдает за выборами в США

https://static.news.ru/photo/7ec16876-1f6b-11eb-adb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов в президенты страны. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведомство внимательно наблюдает за происходящим за океаном.

По её словам, МИД надеется, что президент будет избран в соответствии с американской Конституцией. Она также подчеркнула, что Москва готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с избранным президентом США вне зависимости от того, кто им станет. Существующие в Штатах правовые механизмы должны позволить выбрать главу государства и избежать беспорядков, заметила Захарова.

Действующий президент [Дональд Трамп] публично заявляет о возможных фальсификациях и о намерении инициировать судебные разбирательства в ряде штатов, где предварительные итоги подсчёта голосов ему видятся сомнительными. В этих обстоятельствах стоит ожидать, что процесс определения результатов может затянуться, — сказала дипломат.

За пост президента республиканец Дональд Трамп борется с демократом Джо Байденом. По последним данным, на выборах лидирует Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат от Демократической партии столкнулся с определёнными трудностями. Джо Байден частично утратил поддержку главных сторонников демократов — афроамериканцев.