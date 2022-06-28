Meta ограничила доступ к публикациям и хештегам об абортах NBC: Instagram ограничил доступ к некоторым публикациям и хештегам, посвященным абортам

Фото: Zoonar.com/Marvin Samuel/Global Look Press

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) поиск по публикациям и хештегам, связанным с абортами, перестал подгружать новые данные, обратили внимание журналисты NBC. По их мнению, это указывает на то, что компания Meta (деятельность в РФ запрещена) ограничивает доступ для пользователей к определенным материалам.

Instagram удалил некоторые публикации и ограничил по крайней мере два хештега, связанных с услугами по прерыванию беременности, по словам некоторых пользователей платформы и предупреждений, которые были добавлены в определенные темы, — говорится в сообщении.

При попытке перейти по хештегам «таблетки для аборта» и «мифепристон» (препарат для медикаментозного прерывания беременности) высвечивалось окно с текстом о том, что материалы «скрыты, потому что некоторые публикации могут не соответствовать правилам сообщества Instagram».

Пользователи соцсети пожаловались, что Meta пыталась заблокировать аккаунты платформы, занимающейся абортами (Abortion Finder и Aid Access). Согласно скриншотам, размещенным в аккаунте организации в Twitter, Instagram сослался на политику компании, которая запрещает «попытки покупать, продавать, торговать, координировать торговлю, жертвовать, дарить или запрашивать немедицинские лекарства». После апелляции на приостановку учетную запись все же восстановили.

Обычные пользователи также пожаловались, что Instagram удаляет их посты и аккаунты на подобную тематику. Так, журналистка Мейра Гебель столкнулась с исчезновением ее публикаций с предложением места для проживания людям из других штатов, которые, возможно, хотят прервать беременность в Вашингтоне, и об имеющемся доступе к противозачаточным таблеткам, если однажды они будут криминализированы в некоторых штатах.

24 июня Верховный суд США принял решение об отмене гарантий права на аборт. Отмечалось, что 26 штатов могут жестко ограничить или полностью запретить прерывание беременности. Противники инициативы призвали не отнимать у женщин их репродуктивные права и вышли на акции протеста.