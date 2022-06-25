В США начались протесты после решения Верховного суда по абортам

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В США недалеко от здания суда в центре Вашингтона начались протесты после решения об отмене гарантий прав, касающихся абортов, пишут «Известия». Несмотря на то, что акция проходит мирно, на месте присутствует большое число представителей правоохранительных органов. Отмечается, что здание суда было заранее обнесено двухметровым заграждением.

После отмены указанного постановления от 1973 года федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов. Противники решения призывают не отнимать право женщин на самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел. В акции также приняли участие мужчины.

Бывший президент страны Дональд Трамп ранее назвал самой большой «победой для жизни» решение об отмене Верховным судом США вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт. Политик отметил, что подобное стало возможно благодаря тому, что он, будучи главой государства, включил в состав суда трёх консервативных судей.

По словам Трампа, отмена постановления произошла в результате назначения им трёх консервативных судей — Нила Горсача, Бретта Кавано и Эми Кони Баррет. Вердикт был одобрен пятью из шести судей республиканцев, в то время как трое судей-демократов и председатель суда Джон Робертс выступили против.