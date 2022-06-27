Американки бойкотируют секс Daily Mail: американки бойкотируют секс из-за запрета на аборты

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Американки начали угрожать не заниматься сексом с мужчинами в знак протеста против решения Верховного суда США об отмене дела Роу против Уэйда, передает газета Daily Mail. Таблоид указал, что в социальных сетях набирают обороты призывы выходить на акции и бороться за гарантии по прерыванию беременности.

Женщины Америки: примите клятву. Поскольку Верховный суд Соединенных Штатов Америки (SCOTUS) отменил дело Роу против Уэйда, мы не можем рисковать непреднамеренной беременностью, поэтому мы не будем заниматься сексом ни с одним мужчиной, включая наших мужей, если только мы не пытаемся забеременеть, — написала пользовательница Twitter.

Социальные сети наполнились хештегами #SexStrike (секс-забастовка) и #abstinence (воздержание). Некоторые пользователи выразили надежду на то, что посты с этими пометками и возникшая ситуация с абортами станет стимулом для мужчин присоединиться к акции в защиту прав женщин.

24 июня Верховный суд США принял решение об отмене гарантий федеральными властями права на аборт. Отмечалось, что 26 штатов могут еще жестче ограничить или полностью запретить прерывание беременности. После заключения суда противники инициативы призвали не отнимать у женщин право на самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тел. В акции протеста приняли участие и мужчины.

Ранее телеканал CBS опубликовал данные опроса, согласно которым более 80% американцев считают, что ситуация в США ухудшается. Такой всплеск произошел на фоне отмены гарантий абортов.