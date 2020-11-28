Мелания Трамп собирается издать мемуары

https://static.news.ru/photo/e5ec8b5a-31d3-11eb-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Супруга действующего президента США Дональда Трампа собирается издать мемуары и рассказать о своей жизни в Белом доме, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, высокопоставленный супруг не против того, чтобы Мелания, обычно закрытая от публики, рассказала о себе и своих взглядах на события, произошедшие при президентстве Трампа, побольше, пишет Page Six.

Melania Trump to possibly pen memoir on time spent in the White House https://t.co/RJZbA6ECEn pic.twitter.com/tzTk27OqAO — Page Six (@PageSix) November 28, 2020

Отмечается, что книга — прекрасный способ для первой леди заработать достаточное количество личных средств. По мнению собеседника издания, история Мелании Трамп стоит «очень больших денег».

Мишель, супруга предшественника Трампа, Барака Обамы, после ухода из Белого дома также не сидит, сложа руки. Она объявила о запуске подкаста на Spotify, музыкальном стриминговом сервисе. Она также основала кинокомпанию Higher Ground Productions и спродюсировала документальный фильм «Американская фабрика». Самым успешным проектом Мишель Обамы считается её книга Becoming, которая продалась тиражом более 10 млн копий. Издательство, в котором она вышла, считает её самыми успешными мемуарами в своей истории, сообщал NEWS.ru.