Медведев считает «цифровым тоталитаризмом» блокировку аккаунтов Трампа

https://static.news.ru/photo/70b87e12-57c5-11eb-b9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto via www.imago-images.de/Global Look Press

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является «цифровым тоталитаризмом» со стороны технологических корпораций. В этом убеждён заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной ТАСС, Медведев напомнил, что недавние события в Вашингтоне привели к блокировке аккаунтов Трампа, где общее число его подписчиков достигает 200 млн человек. Также блокируются страницы и десятков тысяч сторонников главы государства. Медведев подчёркивает, что такая корпоративная цензура — явление экстраординарное не только для Америки, но и для всего мира. По его словам, корпорации в Калифорнии позволяют себе манипулировать новостями и фактами, исходя из политических предпочтений.

Диктуя свои условия, они начали подменять собой государственные институты, вторгаться в зону их ответственности, стали активно навязывать свою позицию огромному количеству людей, лишать их возможности выбора. При этом те самые 75 млн избирателей, проголосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков остались за бортом их «выбора». Их маркировали как неблагонадёжных. И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество. Лишает его (а потенциально — весь мир) возможности объективно ориентироваться в происходящем, — пишет Медведев.

Противоречия среди граждан США обострились, когда действующий президент Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

После этих событий аккаунты Трампа в различных соцсетях были заблокированы — действия президента сочли подстрекательством к насилию. Медведев подчеркнул, что это недопустимо, поскольку Трамп, плох он или хорош, является гражданином своей страны и должностным лицом, которому доверяет половина американцев.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Медведев назвал события, происходящие в США, «холодной гражданской войной». Он пришёл к выводу, что причиной беспорядков является «архаичная система выборов». По его мнению, американское общество оказалось расколото и можно ожидать новых беспорядков и волн насилия.