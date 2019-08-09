https://static.news.ru/photo/1e551286-bb70-11e9-b307-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/Brooke Mills

Перед уроками в день первого занятия в школе мама американской семиклассницы Брук Миллс из города Оберн решила сфотографировать дочь на память. Женщина дважды сделала снимок и только потом заметила на кадрах пугающую деталь.

Спустя несколько секунд женщина увидела, что рядом с девочкой на дереве сидит опасная змея, сообщил портал MyStateline .

На фотографии видно, как змея смотрит на ребёнка и, возможно, хочет напасть.

Я сказала: «Брук, подойди ко мне». Она посмотрела на меня так, будто хотела продолжать фотографироваться. Тогда я сказала: «Брук, сейчас же отойди от дерева». Я произнесла это спокойно, но я уверена, что на моём лице всё и так было написано, — отметила мама школьницы.

Девочка успела отойти до нападения питона и получила оригинальный кадр на память о начале учебного года. Фотография Брук разошлась по страницам пользователей соцсетей. Многие отмечали в комментариях, что после этого боятся подходить к деревьям.

Ранее News.ru писал, что папарацци сфотографировали младшего сына американского актёра Ричарда Гира. Ребёнок родился в феврале от 36-летней супруги Алехандры Сильвы.