16 января 2026 в 10:55

Мать одного из детей Маска будет судиться с его компанией xAI

Мать одного из детей Маска подала в суд на xAI из-за непристойных изображений

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мать одного из детей американского предпринимателя Илона Маска Эшли Сент-Клэр подала в суд Нью-Йорка на его компанию xAI, сообщает NBC News. По данным телеканала, причиной стали изображения сексуального характера с ее участием, сгенерированные нейросетью Grok.

В иске утверждается, что в начале месяца чат-бот без какого-либо согласия создал и распространил измененное ИИ изображение Сент-Клэр в бикини. После того как она обратилась в xAI с требованием прекратить создание подобных изображений, Grok продолжил генерировать и распространять «бесчисленное количество материалов сексуального характера, интимных и унизительных изображений Сент-Клэр, созданных с использованием методики дипфейк», говорится в заявлении.

В ответ на жалобу ее аккаунт в соцсети X лишили верификации, премиум-подписки и возможности монетизации. Сент-Клэр является блогером с почти миллионом подписчиков.

Ранее еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что Илон Маск должен оперативно устранить проблемы в алгоритмах ИИ-бота Grok во избежание санкций по Закону о цифровых услугах (DSA). Она раскритиковала применение инструмента для создания неправомерного контента, отметив, что Еврокомиссия уже начала официальное расследование.

