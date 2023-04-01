Маск предрек США проблемы из-за населения Предприниматель Илон Маск: для США грядет большая расплата из-за низкой рождаемости

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что США в будущем ожидает «большая расплата» из-за низкой рождаемости. Так основатель SpaceX прокомментировал новость о том, что резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США будут исчерпаны в 2033 году, на год раньше предполагаемого срока, который был озвучен в предыдущем прогнозе. Он привел Японию в качестве примера «опережающего фактора».

Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор, — написал Маск.

Подписчики Маска пошутили, что стране может «прийти конец» раньше этого срока, если у власти останется Байден.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что банковский кризис на Западе продолжит усиливаться. По его словам, на данный момент улучшения ситуации не ожидается. Он добавил, что инфляция в западных странах растет все больше и в первую очередь это касается США. Экономист добавил, что причиной финансовых проблем Запада стала необеспеченная эмиссия валюты, которой США накачали мировую экономику.