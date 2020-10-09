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Маск поставил Tesla задачу выпустить 500 тысяч электромобилей за 2020 год

21:43, 09 октября 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Илон Маск поставил перед сотрудниками компании Tesla задачу нарастить на 17% выпуск электромобилей в четвёртом квартале.

Как пишет Business Insider, Маск хочет добиться «исторически важной цели» — выпустить за год полмиллиона электромобилей. С начала года Tesla выпустила уже 330 тысяч машин.

В третьем квартале компания поставила на рынок 139,3 тысячи автомобилей. Аналитики прогнозировали чуть более скромный результат — порядка 135 тысяч машин.

Превосходящие ожидания показатели стали результатом повышенного спроса на некоторые модели — в частности на внедорожник Model Y и на седан Model 3. Tesla также выступила лучше ожиданий финансовых экспертов, сообщая о прибыли четвёртый квартал подряд. Для компании это является рекордом.

Ранее Маск заявил, что новые литий-ионные аккумуляторы от Tesla позволят уже через три года сократить стоимость производства электромобилей на более чем 50%, передавал NEWS.ru.

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