Маск поставил Tesla задачу выпустить 500 тысяч электромобилей за 2020 год

https://static.news.ru/photo/059a5fa4-0a60-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Илон Маск поставил перед сотрудниками компании Tesla задачу нарастить на 17% выпуск электромобилей в четвёртом квартале.

Как пишет Business Insider, Маск хочет добиться «исторически важной цели» — выпустить за год полмиллиона электромобилей. С начала года Tesla выпустила уже 330 тысяч машин.

В третьем квартале компания поставила на рынок 139,3 тысячи автомобилей. Аналитики прогнозировали чуть более скромный результат — порядка 135 тысяч машин.

Превосходящие ожидания показатели стали результатом повышенного спроса на некоторые модели — в частности на внедорожник Model Y и на седан Model 3. Tesla также выступила лучше ожиданий финансовых экспертов, сообщая о прибыли четвёртый квартал подряд. Для компании это является рекордом.

Ранее Маск заявил, что новые литий-ионные аккумуляторы от Tesla позволят уже через три года сократить стоимость производства электромобилей на более чем 50%, передавал NEWS.ru.