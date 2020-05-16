Маск объяснил Роулинг преимущества биткоина

https://static.news.ru/photo/8f068ea2-97a6-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, почему криптовалюта лучше, чем деньги, которые выпускают центральные банки, рассказал писательнице Джоан Роулинг глава корпорации SpaceX Илон Маск. Диалог между знаменитостями произошёл в Twitter.

Дело в том, что автор «Гарри Поттера» написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты.

Мне все объясняют, что такое биткоин, и, честно говоря, для меня это бла-бла-бла, — написала Роулинг.

I donât think I trust this. https://t.co/ziZzKg1aS0 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020

На её просьбу ответил Маск, который назвал криптовалюту более устойчивой. Он пояснил, что это происходит на фоне выпуска банками большого объёма денежной массы. Однако создатель Tesla признался, что у него 0,25 биткоина.

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста.