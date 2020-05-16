США

Маск объяснил Роулинг преимущества биткоина

21:47, 16 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, почему криптовалюта лучше, чем деньги, которые выпускают центральные банки, рассказал писательнице Джоан Роулинг глава корпорации SpaceX Илон Маск. Диалог между знаменитостями произошёл в Twitter.

Дело в том, что автор «Гарри Поттера» написала о своём полном непонимании вопроса биткоинов. Она обратилась к подписчикам и попросила разъяснить ей суть криптовалюты.

Мне все объясняют, что такое биткоин, и, честно говоря, для меня это бла-бла-бла, — написала Роулинг.

На её просьбу ответил Маск, который назвал криптовалюту более устойчивой. Он пояснил, что это происходит на фоне выпуска банками большого объёма денежной массы. Однако создатель Tesla признался, что у него 0,25 биткоина.

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии, несмотря на угрозу ареста. 

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