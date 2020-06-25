Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке заявил о намерениях «сжечь США»

https://static.news.ru/photo/2e6328dc-b6ee-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staton Rabin/Global Look Press

Глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил о намерении «сжечь США», а также нынешнюю систему и заменить её на новую.

США вмешиваются и подрывают режимы, заменяют лидеров на тех, кто им нравится. Так что для любого американца обвинять нас в том, что мы склонны к насилию — крайне лицемерно, — цитирует его Fox News.

По словам Ньюсома, на данный момент насилие единственный эффективный метод для борьбы. Он также напомнил о 60-х годах, когда темнокожим удалось отстоять свои права только таким путём.

Если эта страна не даст нам того, что мы хотим, мы сожжем эту систему и заменим ее. Ясно? Я могу говорить это как образно, так и буквально. Это вопрос интерпретации, — подытожил активист.

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Митинги в честь него прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее протестующие объединились в движение Black Lives Matter, которое распространилось по всему миру.

Как информировал NEWS.ru, акция протеста в лагере демонстрантов, так называемой автономной зоне Сиэтла (штат Вашингтон, США), завершена. Митингующие покинули эту часть города.