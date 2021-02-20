Личные официанты Трампа рассказали о его пристрастиях в еде

https://static.news.ru/photo/06eb46dc-73a8-11eb-af89-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Экс-сотрудники отеля Trump International, расположенного в Вашингтоне, рассказали о гастрономических предпочтениях бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

В гостинице существует специальный документ, в котором прописан порядок действий для личных официантов Трампа. Они должны незаметно поднести ему флакон дезинфицирующего средства для рук после того, как политик сядет за стол. После этого официант должен произнести следующее: «Добрый день, господин президент. Желаете диетическую Coca-Cola со льдом или без?».

Поскольку Трамп очень любит этот газированный напиток, официанты имеют специальную инструкцию по разливу Coca-Cola. Открывалку для бутылок следовало держать за нижнюю часть ручки одной рукой, а бутылку — другой. Открывать бутылку нужно было на глазах у Трампа и никак иначе. Документ по способу разлива газировки состоит из семи шагов и иллюстрирован четырьмя изображениями.

Ужинал американский лидер хорошо прожаренным стейком с картофелем фри, коктейлем из креветок, яблочным пирогом или шоколадным тортом. Эти блюда Трамп предпочитал на ужин ежедневно. На стол также следовало ставить поднос с чипсами Lays со вкусом сметаны и лука, батончики Snickers и Milky Way, мармеладное печенье и другие сладости.

Как сообщает Daily Mail, когда Трамп был президентом у него в кабинете Белого дома была специальная кнопка, нажав на неё ему немедленно приносили порцию диетической газировки. Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности.

Как писал NEWS.ru, Трамп никогда не употреблял алкоголь и не хочет его пробовать. Об этом он заявил во время пресс-конференции в 2018 году. Такое решение политик принял ещё в ранней юности, когда его брат умер от алкоголизма.