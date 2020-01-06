Певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет подверглась череде изнасилований.
Об этом она сообщила телеведущей Опре Уинфри. По словам певицы, насильник — «близкий для неё» человек, однако его имени Леди Гага не назвала.
Певица отметила, что в результате произошедшего она столкнулась с посттравматическим расстройством. ПТСР сопровождало её, даже когда она стала всемирно известной, передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что Леди Гага сыграет роль Патриции Реджиани в фильме Ридли Скотта о династии Гуччи.
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