https://static.news.ru/photo/3504d84c-3094-11ea-8e43-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет подверглась череде изнасилований.

Об этом она сообщила телеведущей Опре Уинфри. По словам певицы, насильник — «близкий для неё» человек, однако его имени Леди Гага не назвала.

Певица отметила, что в результате произошедшего она столкнулась с посттравматическим расстройством. ПТСР сопровождало её, даже когда она стала всемирно известной, передаёт « Правда.ру ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Леди Гага сыграет роль Патриции Реджиани в фильме Ридли Скотта о династии Гуччи.