Лавров обвинил администрацию Трампа в нацеленности на дестабилизацию

Белый дом при Дональде Трампе отказался от построения стратегической стабильности и сделал противостояние с другими державами основой внешней политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, <...> Вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин «стратегическое соперничество великих держав». То есть, концептуально закладывается противостояние, — цитирует Лаврова ТАСС.
По словам главы МИДа, администрация Трампа отказывается от прямого диалога.
Как писал NEWS.ru, 18 мая американский генпрокурор Уильям Барр обвинил корпорацию Apple в сотрудничестве с Китаем и Россией, якобы пытающимися следить за американцами, после отказа компании предоставить спецслужбам США неограниченный доступ к мобильным устройствам.
Российские официальные лица назвали обвинения голословными, а Китай потребовал от Соединённых Штатов прекратить глобальную слежку.