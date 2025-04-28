Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает пресс-служба МИД РФ. В ведомстве указали, что состоялся «продуктивный обмен мнениями».

Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время, — отметили в министерстве.

Глава МИД РФ и госсекретарь США условились продолжать контакты на всех уровнях. Они также подтвердили важность совместных усилий для достижения долгосрочного устойчивого мира.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.

Рубио добавил, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. По его мнению, если США начнут принимать ограничительные меры против Москвы, то они отдалятся от переговорного процесса.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.