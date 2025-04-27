В Госдепе объяснили, почему США не вводят новые санкции против России Рубио: США не вводят новые санкции против России, чтобы не мешать переговорам

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США не вводят новые санкции против России, так как надеются на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, заявил телеканалу NBC News госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, если Вашингтон начнет принимать ограничительные меры против Москвы, то он отдалится от переговорного процесса.

Мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон, — сказал Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввести против России банковские санкции. По словам главы Белого дома, у него возникает ощущение, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт.

До этого президент США отметил, что пока не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России. Он пояснил, что к этому вопросу стоит вернуться позже. Глава государства также уточнил, что для начала надо понять, можно ли заключить с Москвой сделку по Украине.

12 апреля Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Документ был введен еще бывшим президентом страны Джо Байденом в 2021 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового.