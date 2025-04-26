Трамп пытается запугать Путина банковскими санкциями Трамп допустил введение банковских санкций против России

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о возможности ввести против России банковские санкции. По словам главы Белого дома, у него возникает ощущение, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт.

Это заставляет меня думать, что, возможно, он (Путин. — NEWS.ru) не хочет останавливать войну <…> и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции? — написал американский президент.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России. Как заметил глава государства, к этому вопросу стоит вернуться позже. Он также уточнил, что для начала надо понять, можно ли заключить с Москвой сделку по Украине.

12 апреля Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Документ был введен еще бывшим президентом страны Джо Байденом в 2021 году.

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового. Он отметил, что данный шаг Трампа был вполне ожидаем. По словам парламентария, Россия живет под американскими санкциями с 70-х годов и до конца их никто так и не снял.