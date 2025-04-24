Трамп пояснил, когда готов обсуждать ужесточение санкций против России Трамп попросил вернуться к вопросу об ужесточении санкций против РФ через неделю

Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России, трансляция велась на сайте Белого дома. По его словам, к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Лидер Соединенных Штатов уточнил, что для начала надо понять, можно ли заключить с Москвой сделку по Украине.

Я бы предпочел ответить на этот вопрос через неделю, я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Указ опубликован на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов, документ был введен в действие еще предшественником Трампа — бывшим президентом США Джо Байденом в 2021 году.

После этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового. Он отметил, что такой шаг Трампа был вполне ожидаем. По словам парламентария, Россия живет под американскими санкциями с 70-х годов и до конца их никто так и не снял. Чепа заявил, что Москве следует относиться к продлению санкций абсолютно спокойно и не торопиться с резкими ответами.