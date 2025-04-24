Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России, трансляция велась на сайте Белого дома. По его словам, к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Лидер Соединенных Штатов уточнил, что для начала надо понять, можно ли заключить с Москвой сделку по Украине.
Я бы предпочел ответить на этот вопрос через неделю, я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Указ опубликован на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов, документ был введен в действие еще предшественником Трампа — бывшим президентом США Джо Байденом в 2021 году.
После этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового. Он отметил, что такой шаг Трампа был вполне ожидаем. По словам парламентария, Россия живет под американскими санкциями с 70-х годов и до конца их никто так и не снял. Чепа заявил, что Москве следует относиться к продлению санкций абсолютно спокойно и не торопиться с резкими ответами.