Песков оценил вероятность сделки по Украине Песков: говорить об условиях сделки по Украине пока рано

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. При этом он также подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.

Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией. <…> Работа эта не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате, — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. По словам Пескова, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу во время их встречи.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что заявления Трампа о нежелании Путина завершать конфликт связаны с беспокойством американского президента о сроках выполнения своих предвыборных обещаний. По мнению парламентария, это попытка главы Белого дома ускорить мирный процесс, а не объективная оценка позиции России.