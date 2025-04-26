В Кремле раскрыли нюанс о переговорах России и Украины Песков: Путин подтвердил готовность РФ начать переговоры с Украиной без условий

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия готова к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий, — сказал он.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться только после подписания четкого соглашения между российской и американской стороной. По его словам, документ должен быть согласован с США для того, чтобы исключить дальнейшие попытки изменения его условий. Чепа также считает, что для начала контактов надо провести выборы на Украине.

До этого помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи Путина с Уиткоффом 25 апреля в Кремле обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной. Он отметил, что это была лишь одна часть разговора в контексте украинского конфликта.