В Госдуме ответили на обвинения Трампа в адрес Путина Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за горящих сроков прекращения конфликта

Фото: Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за того, что не укладывается в сроки, в которые обещал установить мир на Украине, и поэтому обвинил российского лидера Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что это всего лишь попытка Трампа ускорить решение конфликта, на которой не стоит акцентировать внимание.

Я думаю, что Трамп нервничает по поводу того, что в сроки не укладывается, в которые он в очередной раз обещал мировой общественности (остановить конфликт — NEWS.ru). Поэтому он просто сейчас пытается найти каких-то виновных. Но я бы не стал бы делать акцент на его заявлении. Вопрос идет, двигается, и мы понимаем, что это попытка подтолкнуть, ускорить решение вопроса, — высказался Чепа.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.

До этого президент США подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.