Госсекретарь США раскрыл, на чем должна быть основана сделка по Украине Рубио: сделка по Украине должна быть основана на взаимных гарантиях

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Марко Рубио

Сделка по Украине должна быть основана на механизмах верификации и взаимных гарантиях, заявил NBC News госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, мирные соглашения не могут строиться на простом доверии.

Это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом, — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что на следующей неделе может решиться судьба украинского конфликта. Он отметил, что у Соединенных Штатов есть все основания для оптимизма, но в этом вопросе важен и реализм.

Рубио добавил, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. По его мнению, если США начнут принимать ограничительные меры против Москвы, то они отдалятся от переговорного процесса.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения. Тем временем бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта на Украине.