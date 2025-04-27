«И близко не стоим»: Кулеба оценил прогресс по переговорному процессу Кулеба: мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта на Украине, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов». По его словам, переговорный процесс остался в той же точке, что и минувшей осенью.

Мы и близко не стоим к реальным переговорам по завершению войны. Переговоры какие-то проходят, кто-то с нами общается.Но с точки зрения близости к прекращению огня мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны — там же, где были прошлой осенью, — сказал он.

Кулеба посоветовал украинцам меньше обращать внимания на заявления, которые звучат относительно переговорного процесса. По его словам, ни высказывания Россия, ни высказывания союзников Киева не отражают реального положения дел.

Тем больше вы убережете свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до, по крайней мере, прекращения огня, а когда-то, надеемся, и до конца войны, — отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что президент США Дональд Трамп «выкручивает руки» Украине. Таким образом он раскритиковал политику администрации Белого дома в отношении российско-украинского конфликта.

До этого Кулеба отметил, что Трамп искренне верит в возможность совершения значительного количества положительных дел с Москвой. Он отметил, что украинцы имеют одно представление о мировых делах, а американский лидер — совершенно иное.