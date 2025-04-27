«Критически важное значение»: в США указали Украине на решающую неделю Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по Украине

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Марко Рубио

На следующей неделе может решиться судьба украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В интервью NBC News он отметил, что у Соединенных Штатов есть все основания для оптимизма, но в этом вопросе важен и реализм.

Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать, — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе заявил, что говорить о конкретных условиях возможной сделки по Украине пока преждевременно. При этом он также подчеркнул, что в позиции американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с российской точкой зрения.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий. По словам Пескова, об этом президент РФ Владимир Путин сообщил спецпосланнику лидера США Стиву Уиткоффу во время их встречи.

Тем временем бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта на Украине. По его словам, переговорный процесс остался в той же точке, что и минувшей осенью.