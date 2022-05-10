Лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года объявили в США Специальную награду Пулитцеровской премии получили журналисты Украины

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В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года. Список опубликован на сайте мероприятия. В числе прочих, специальной премии были удостоены украинские журналисты — «за мужество, выносливость и приверженность правдивым репортажам».

Специальная награда Пулитцеровской премии вручается ежегодно за особые достижения в сфере журналистики одному человеку или группе лиц, которые могут быть даже не связаны напрямую с медиасферой.

Победителем одной из самых престижных номинаций — «Служение обществу» — стала газета The Washington Post. Сотрудникам издания дали приз за подробный анализ событий 6 января 2021 года, когда сторонники действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили штурм Капитолия.

Призы за международный и межнациональный репортажи получила The New York Times за материал о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за американских обстрелов и историю о водителях из США, убитых сотрудниками полиции во время задержания.

Журналисты Miami Herald получили премию за срочный репортаж — они освещали крушение жилого дома летом 2021 года. Тогда в результате происшествия погибли порядка 100 человек.

Ранее сообщалось, что 6 мая в Берлине была предотвращена вероятная попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации.