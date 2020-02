Кокусы в Айове — это первый этап отбора претендентов на то, чтобы стать единым кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. До недавнего времени фаворитом гонки считался бывший вице-президент Джо Байден, а мэр города Саут Бент в штате Индиана Пит Буттиджич был всего лишь на четвёртом месте. После кокусов в Айове они поменялись: Байден скатился на четвёртое, набрав 15% голосов делегатов, Буттиджич вырвался на первое с почти 27%, если судить по 71% подсчитанных голосов.

Конечно, победа в одном штате не означает, что кандидату удастся выиграть номинацию на президентские выборы от своей партии. Однако результат Буттиджича — это уже серьёзная заявка на успех. Как считают аналитики Vox, он точно более «избираемый» кандидат, чем социалисты Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Его программа — тоже весьма смелая, однако большинство демократов на контрасте с вышеуказанными радикалами воспринимают его как умеренного кандидата.

Так, он предлагает установить минимальный размер оплаты труда не ниже $15 в час, выплачивать пособие на ребёнка в размере $2 тысяч, дать гражданство нелегальным мигрантам, уже живущим в США, даровать округу Колумбия и Пуэрто-Рико статус штатов и отменить систему выборщиков на президентских выборах. Последнее предложение витает в воздухе давно, но потребует конституционной реформы. После того, как Хиллари Клинтон на выборах 2016 года заработала почти на 3 млн голосов избирателей больше, но проиграла Дональду Трампу по числу выборщиков, дискуссии о том, что текущая избирательная система устарела и не отвечает принципам демократии, активизировалась.

Программа Буттиджича отвечает назревшим запросам либеральной части американского общества, но в то же время не содержит чересчур популистских лозунгов. Социалисты Уоррен и Сандерс в качестве кандидатов от Демократической партии, скорее всего, сплотят сторонников Трампа и заставят переметнуться к нему даже умеренных избирателей: последствия его политики американцам уже хорошо известны и, в конце концов, оказались не так уж и плохи, а радикальные предложения крайне левых демократов, вполне возможно, чреваты катаклизмами в экономике.

Так что Буттиджич играет на одном поле с умеренным Джо Байденом, но предлагает более свежие идеи, чем 76-летний политик. На стороне мэра Саут Бента и его молодость: если республиканцы традиционно делали ставку на опытных кандидатов, то демократов приводили к победе более молодые фигуры: Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Барак Обама — все они сели в президентское кресло в расцвете лет. В этом плане нынешний набор фаворитов демократов выглядит необычно: всем трём лидерам в общенациональный опросах более 70 лет, а самому старшему Берни Сандерсу — 78.

Пит Буттиджич — открытый гей, он состоит в браке с учителем Частеном Буттиджичем . Однако его политической карьере, похоже, это не мешает, а даже помогает. Индиана, где он трудится мэром, и Айова, где он победил на кокусах, не входят в число открыто либеральных штатов, там преобладает белое сельское население. Буттиджичу удалось убедить их жителей, что главное — это не его личная жизнь, а результаты его работы. Для либеральной публики у него другое послание.

Принадлежность к сексуальному меньшинству может помочь молодому политику заработать голоса других меньшинств, которых в Америке немало, от чернокожих и латиноамериканцев до женщин, чувствующих, что их права ущемляют. А что касается неопытности политика, то у Дональда Трампа вообще не было никакого опыта в государственном управлении, и американцев это не смутило.