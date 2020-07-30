Кортеж вице-президента США попал в аварию

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Авария с участием кортежа вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса произошла в штате Пенсильвания. Политик совершал поезду по этой территории в ходе предвыборной кампании.

В результате ДТП упали два мотоциклиста, которые сопровождали машину Пенса. Инцидент произошёл на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани, рассказали в журналистском пуле политика.

Вице-президент вышел к месту происшествия, туда прибыла машина скорой помощи, — передаёт ТАСС.

Врачи проводят осмотр полицейских из состава кортежа.

Пенс планирует выступить с речью по вопросам экономической политики администрации в городе Сомерсет.

Как писал NEWS.ru, действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года. По его словам, голосование по почте может стать проблемой. Он уверен, что с подобным способом провести плебисцит он станет самым мошенническим и «неточным» в истории США. При этом Трамп поддержал заочное голосование.