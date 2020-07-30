США

Трамп предложил перенести выборы президента США

16:16, 30 июля 2020
Фото: White House/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства, назначенные на ноябрь 2020 года. По его словам, голосование по почте может стать проблемой.

Он уверен, что с подобным способом провести плебисцит он станет самым мошенническим и «неточным» в истории США.

Это будет большой конфуз для США. [Не стоит ли] отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать? — написал он в Twitter.

При этом Трамп поддержал заочное голосование. 

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).

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