СМИ: Байден оказался популярней Трампа на 15%

https://static.news.ru/photo/012024cc-c9c9-11ea-b27d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Опрос провели журналисты в США.

Участники исследования ответили на вопрос, за кого они бы отдали свой голос, если бы выборы состоялись в тот же день. Рейтинг Байдена составил 55%, Трампа — 40%, передаёт газета Washington Post. Исследование проводилось 12–15 июля 2020 года среди 1006 взрослых граждан США. Статистическая погрешность — плюс-минус 3,5 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Трамп накануне предположил, что «левые радикалы в Демократической партии» обработали Джо Байдена и «промыли ему мозги». Он добавил, что его оппонент — «марионетка» демократов, находящийся под влиянием политиков, таких как Берни Сандерс. Глава Белого дома подчеркнул, что визави «не отдаёт себе отчёта в своих действиях и не осознаёт, что происходит на самом деле».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп отменил традиционные предвыборные встречи из-за COVID-19. Вместо них он стал проводить «телефонные митинги». Первое такое мероприятие прошло 17 июля. На нём он заявил, что США «хорошо справляются» с поиском вакцины от коронавируса, однако пока этот вопрос не решён.