25 марта 2026 в 17:59

Всплыла информация о коротких видео, на которые плотно подсел Трамп

Чиновники каждый день включают Трампу короткие видео с ударами по Ирану

Дональд Трамп
Американские чиновники каждый день показывают главе Белого дома Дональду Трампу короткие видео с ударами по Ирану, сообщает NBC со ссылкой на инсайдеров. По сведениям источника, некоторые его союзники считают, что такие ролики могут давать президенту неполную или искаженную картину происходящего.

Каждый день с начала войны в Иране американские военные чиновники составляют для президента Дональда Трампа видеообращение, в котором показываются кадры самых крупных и успешных ударов по иранским целям за предыдущие 48 часов, — говорится в сообщении.

Ранее американские СМИ писали, что ветераны боевых действий и родственники погибших военных в США выступили с резкой критикой в адрес администрации Трампа из-за публикаций в соцсетях Белого дома развлекательных роликов и мемов о войне с Ираном. По их мнению, власти превращают серьезный военный конфликт в шоу.

До этого пресс-служба Белого дома в социальных сетях опубликовала кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун». При этом названные кадры чередовались с нарезкой из матчей американского футбола.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
