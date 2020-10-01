Коронавирус у Трампа парализовал Белый дом и фондовые рынки

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. О позитивном тесте на инфекцию сообщил сам глава государства. Президентскую чету, предположительно, заразила ближайшая помощница Трампа Хоуп Хикс, которая путешествовала вместе с главой государства на предвыборный митинг в Миннесоту. COVID-19 ставит под угрозу не только переизбрание 74-летнего президента, но и, учитывая факторы риска, его жизнь и здоровье.

Президента и первую леди протестировали после того, как выяснилось, что старшая помощница главы Белого дома Хоуп Хикс заболела COVID-19. В среду, 30 сентября, у Хикс появились симптомы заболевания. В это время она находилась вместе с президентом на предвыборном митинге в Дулуте, штат Миннесота. По информации The New York Times, на обратном пути в Вашингтон советницу попытались изолировать от президента и вывели через заднюю дверь самолёта. После этого тестирование прошли все, кто с ней контактировал. О положительном результате Трамп сообщил в Twitter.

Хоуп Хикс Jim Loscalzo/Global Look Press

Сегодня вечером я и первая леди получили положительный результат теста на COVID-19, — заявил президент США. — Мы начнём наш карантин и процесс восстановления немедленно. Мы пройдём через это вместе.

Личный врач президента доктор Шон Конли позже уточнил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, но на ближайшее время останутся в карантине. Если Трамп заразился от Хикс 30 сентября, то симптомы заболевания должны проявиться только через несколько дней. Существует вероятность, что президент перенесёт болезнь бессимптомно.

Медицинская команда Белого дома и я будем пристально следить [за состоянием президента], и я ценю поддержку лучших медицинских специалистов и учреждений нашей страны, — уточнил доктор Конли. — Я ожидаю, что президент продолжит исполнять свои обязанности в период восстановления, и я буду держать вас в курсе изменений в его состоянии.

По данным источников The New York Times, сотрудники Белого дома пребывают в шоке, так как до сих пор не ясно, насколько инфекция успела распространиться по президентской администрации. Обсуждается возможность экстренного обращения Трампа к нации, но застигнутая врасплох команда президента всё ещё не уверена в такой необходимости.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Учитывая возраст, рост и вес Дональда Трампа, шанс умереть от COVID-19 у него выше, чем в среднем по стране. При росте 190 см президент весит 110 кг, что ставит его на грань ожирения. По информации Центра контроля и профилактики инфекций США (CDC), ожирение повышает риск развития тяжёлых симптомов коронавируса, госпитализации и смерти, так как угнетает иммунный ответ и затрудняет вентиляцию лёгких. Кроме того, риск умереть от коронавируса повышается с возрастом. В 74 года шанс госпитализации возрастает в пять раз по сравнению с возрастной группой 18–29 лет и в 90 раз увеличивается вероятность смерти. Однако Трамп не имеет сопутствующих заболеваний и вредных привычек, усугубляющих течение болезни.

Hope Hicks may have just caused the most impactful chain infection of COVID-19 in the world. pic.twitter.com/DzYrQEQv6t — Kareem Rifai (@KareemRifai) October 2, 2020

Глава Белого дома отказался передавать полномочия вице-президенту Майку Пенсу. Однако если его состояние ухудшится, это станет неизбежным. В современной истории такое уже случалось. Джордж Буш — младший дважды временно слагал полномочия в пользу вице-президента, когда проходил лечение, и один раз так поступил Рональд Рейган на время медицинской процедуры.

Если Майк Пенс тоже окажется неспособен принять на себя обязанности президента, власть в США перейдёт к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси из оппозиционной Демократической партии. И если переход полномочий от президента к вице-президенту в США случался неоднократно, то прецедентов передачи власти третьему в очереди до сих пор не было. По мнению некоторых экспертов, это грозит стране полноценным конституционным кризисом, так как в законе не прописана конкретная процедура на этот счёт.

Это будет настоящий бардак, — так ранее описывал возможность передачи власти Пелоси профессор права в Университете Мичигана Брайан Колт. — Будет немедленно подан судебный иск, и им придётся очень быстро решать, что делать. Потому что не знать, кто президент, хотя бы в течение пары часов, это очень опасно для страны.

Известия о болезни Трампа ударили по американским фондовым биржам. Индекс Dow Jones опустился на 434 пункта, или 1,6%. Дальнейшее состояние фондовых рынков будет зависеть от того, насколько легко Трамп перенесёт болезнь.

Keiko Hiromi/Global Look Press

Глава Белого дома попал в самоизоляцию, пожалуй, в самое неподходящее для себя время. В США 3 ноября состоятся президентские выборы, и предвыборная кампания в самом разгаре. В 2016 году именно последние недели перед голосованием стали решающими для Трампа, переломив исход гонки в его пользу. Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что болезнь Трампа окончательно лишает его шансов на переизбрание.

Трамп пару недель не сможет вести активную кампанию, отменятся дебаты. Плюс его заражение демонстрирует всем провальность его политики по борьбе с вирусом и его враньё по поводу масок и других ограничений. Какое-то сочувствие у сторонников Трампа его болезнь вызовет, но они и так за него проголосуют. У него не остаётся времени на то, чтобы развернуть траекторию кампании, которая сейчас направлена в пользу Байдена, каждый потерянный день для Трампа — это выигрыш его противника. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Глава Белого дома признавался, что намеренно преуменьшал угрозу пандемии, чтобы не сеять панику, не носил медицинскую маску сам и высмеивал своего противника Джо Байдена за то, что тот не снимает её на публике. Несмотря на то что Америка продолжает лидировать по числу инфицированных коронавирусом в мире, республиканец продолжал собирать многотысячные митинги своих сторонников по всей стране. В качестве профилактики коронавируса Трамп одно время принимал препарат от малярии гидроксихлорохин. Ранее считалось, что он помогает пациентам с COVID-19, но позже было доказано, что это не так. Американские СМИ называют болезнь Трампа логичным исходом его легкомысленного отношения к вирусу.

Дональд Трамп не первый мировой лидер, заразившийся коронавирусом. В конце марта о своей болезни сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Изначально он испытывал только лёгкие симптомы, но потом его состояние ухудшилось, и главу правительства госпитализировали. В больнице он получал дополнительный кислород, но избежал подключения к аппарату ИВЛ. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который, как и Трамп, отрицал опасность COVID-19, заболел в июле, о чём лично сообщил репортёрам. Ему удалось обойтись без госпитализации. Кроме того, ряды инфицированных коронавирусом пополнили главы Боливии, Гондураса и Гватемалы.