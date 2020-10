Коронавирус у Трампа парализовал Белый дом и фондовые рынки

Президента и первую леди протестировали после того, как выяснилось, что старшая помощница главы Белого дома Хоуп Хикс заболела COVID-19. В среду, 30 сентября, у Хикс появились симптомы заболевания. В это время она находилась вместе с президентом на предвыборном митинге в Дулуте, штат Миннесота. По информации The New York Times, на обратном пути в Вашингтон советницу попытались изолировать от президента и вывели через заднюю дверь самолёта. После этого тестирование прошли все, кто с ней контактировал. О положительном результате Трамп сообщил в Twitter.

Личный врач президента доктор Шон Конли позже уточнил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, но на ближайшее время останутся в карантине. Если Трамп заразился от Хикс 30 сентября, то симптомы заболевания должны проявиться только через несколько дней. Существует вероятность, что президент перенесёт болезнь бессимптомно.

По данным источников The New York Times, сотрудники Белого дома пребывают в шоке, так как до сих пор не ясно, насколько инфекция успела распространиться по президентской администрации. Обсуждается возможность экстренного обращения Трампа к нации, но застигнутая врасплох команда президента всё ещё не уверена в такой необходимости.