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Конгрессмен США опроверг информацию о заражении коронавирусом

18:20, 07 ноября 2020
Мэтт Гетц Мэтт Гетц Фото: Graeme Jennings/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от Республиканской партии Мэтт Гетц сообщил, что не болеет коронавирусом.

Эта история — ложь. У меня есть антитела, а не вирус, — отметил он.

По его словам, издание Politico, распространившее информацию о его заражении, «едва ли» занимается журналистикой. Об этом он написал в Twitter.

Накануне журналисты сообщили, что тест на COVID-19 Гетца дал положительный результат.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия получил положительный результат анализа на коронавирус.

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