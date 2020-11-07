Конгрессмен США опроверг информацию о заражении коронавирусом

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Свидетельств фальсификаций в ходе голосования в Федеральную комиссию США по выборам не поступало. Об этом заявила член организации Эллен Уайнтрауб.

Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней, — цитирует её CNN. Уайнтрауб добавила, что поступали жалобы, касающиеся организации выборов, но их было мало и не все...