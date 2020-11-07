Конгрессмен США опроверг информацию о заражении коронавирусом

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от Республиканской партии Мэтт Гетц сообщил, что не болеет коронавирусом.
Эта история — ложь. У меня есть антитела, а не вирус, — отметил он.
По его словам, издание Politico, распространившее информацию о его заражении, «едва ли» занимается журналистикой. Об этом он
This story is false.— Matt Gaetz (@mattgaetz)
I have the antibodies, not the virus.
Politico DC is barely journalism.
https://t.co/QuyeZooq7P November 7, 2020
Накануне журналисты
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия получил положительный результат анализа на коронавирус.