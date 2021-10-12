Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга

Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд. Согласно оценкам американского Министерства финансов, это позволит покрывать расходы до 3 декабря. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Теперь законопроект должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга после того, как за документ проголосовали 50 сенаторов, против оказались 48 сенаторов. Эта тема вызвала споры между демократами и республиканцами. В итоге демократы сената Конгресса США приняли предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла по теме госдолга. Он согласился с тем, что стоит на два месяца поднять потолок на сумму, которая необходима для покрытия текущих расходов.

В Минфине США пообещали до 18 октября принять меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.