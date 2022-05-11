Конгресс США одобрил новый пакет помощи Украине на рекордную сумму Палата представителей США одобрила выделение Украине пакета помощи на рекордные $40 млрд

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Палата представителей конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Украине. Сумма помощи составила рекордные $40 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден на минувшей неделе объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Тогда же он напомнил, что выделенные ранее конгрессм средства для этого практически подошли к концу, в связис чем законодатели должны «немедленно» одобрить запрос на выделение новых $33 млрд для оказания помощи Киеву.

В результате, после внутренних дискуссий, конгресс достиг договорённостей о выделении $39,8 млрд долларов для помощи Украине. По данным СМИ, расширенный пакет включает дополнительные $3,4 на военную помощь и столько же на гуманитарную.

При этом предложение о финансировании борьбы с коронавирусом, которое представители Демпартии хотели включить в общий пакет, теперь будет рассматриваться отдельно.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином.