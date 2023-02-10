Компанию Маска заподозрили в распространении патогенов

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Министерство транспорта США заподозрило компанию миллиардера Илона Маска Neuralink в перевозке имплантов, зараженных опасными патогенами, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства. Расследование было начато после того, как комитет врачей направил письмо главе Минтранса Питу Буттеджаджу.

Мы проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink действовала в соответствии с федеральными установками и обеспечивает защиту своих работников и населения от потенциально опасных патогенов, — сказал источник агентства.

По информации Reuters, коммерческая организация считает, что при транспортировке импланты, извлеченные из мозга обезьян, не были упакованы должным образом. Согласно утверждению НКО, эти импланты могли быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком и вирусом герпеса B.

В декабре 2022 года управление Минсельхоза США начало расследование деятельности компании Neuralink. Причиной стали жалобы на эксперименты над животными. По словами сотрудников фирмы, в результате опытов погибли более тысячи подопытных обезьян, свиней, овец и грызунов.