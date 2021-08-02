Командующий Вторым флотом США надеется развить сотрудничество с Россией

«Адекватным» назвал сотрудничество с российскими военными командующий Вторым флотом ВМС США Эндрю Льюис. По мнению военного, в дальнейшем оно может развиваться. Слова адмирала приводит РИА Новости.

Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать, чтобы более уважительно [относиться к друг другу], ну и для общего блага, — заявил командующий.

По словам Льюиса, одной из областей такого сотрудничества может быть так называемое профессиональное поведение, стандарт которого «каждый понимает и реализует».

У нас был такой опыт от первого лица пару лет назад, когда мы были в Балтийском море и действовали рядом с российскими силами, и никогда никаких проблем не было. Всё было очень профессионально, никаких вопросов. Это первостепенная и самая важная вещь, — сказал адмирал.

Также среди возможных тем сотрудничества арктических стран Льюис назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.