В ВКС США признались, что помогают Украине на поле боя Командующий космическими войсками США Реймонд признал оказание помощи Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Узел связи

Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал оказание помощи Украине в ходе боевых действий, пишет журнал Air Force Magazine. По его словам, космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий, о чем свидетельствует в том числе и украинский конфликт.

Использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине, — заявил Реймонд.

Издание пояснило, что коммерческая спутниковая система Starlink Илона Маска «расширила жизненно важную линию связи для украинских сил». Сообщается, что спутники Starlink, пролетающие на высоте до 200 км над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам поддерживать связь с командованием.

Ранее корреспонденты РИА Новости заявили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород за три дня до обстрела города со стороны ВСУ. По информации агентства, съемки велись 30 июня, а также 20, 22 и 27 июня. В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий.

После этого депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что поставку Украине данных со спутников США для боевых действий следует расценивать как агрессию против России. По его мнению, об этом следует объявить на всех международных площадках и признать США террористическим государством.