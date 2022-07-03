Житель Белгорода рассказал, что погибшие при обстреле приехали из Харькова

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгород. Местные жители и машины скорой помощи и службы спасения в жилом секторе после ЧП

Житель Белгорода, пострадавшего от обстрела с украинской стороны, рассказал в беседе с РИА Новости о погибшей семье, которая проживала по соседству. По его словам, несколько человек приехали в Россию из Харькова, чтобы пережить конфликт в спокойствии.

Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило, — рассказал житель дома № 23 по улице Маяковского Алексей Русанов.

Он добавил, что они с супругой в этот момент спали, однако успели вовремя выбежать на улицу и остаться целыми после того, как услышали взрывы. К тому моменту, как на место приехали пожарные, уже успела загореться крыша дома. Сын и невестка Алексея Русанова проживали во флигеле, и только счастливая случайность спасла их от гибели: именно в эту ночь они решили уехать переночевать в деревню. Русанов отметил, что флигель был построен на двоих хозяев.

Ранее стало известно, что в Белгороде при обстреле со стороны Украины погибли три человека, еще четыре пострадали, среди них есть ребенок. По данным СМИ, количество погибших уже возросло до пяти. Губернатор региона Вячеслав Гладков указал, что специалисты выясняют причины произошедшего.