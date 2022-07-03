Американский спутник снимал Белгородскую область за три дня до обстрела РИА Новости: американский спутник снимал Белгородскую область за три дня до обстрела региона из "Точки-У"

Фото: spacenews.com

Американский коммерческий спутник GeoEye-1

Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород всего за три дня до обстрела города со стороны ВСУ, обнаружили корреспонденты РИА Новости. Они отметили, что съемки велись 30 июня, и это не единственный случай, когда американские спутники делают снимки Белгородской области.

По сведениям корреспондентов, ранее съемки велись еще 20, 22 и 27 июня. После 30 числа украинские войска нанесли удар по Белгородской области тремя ракетами комплекса «Точка-У». Все три ракеты удалось уничтожить еще в воздухе силами российских средств противовоздушной обороны. Однако обломки одной из них упали на землю и поразили жилой дом.

Погибли четыре человека – среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Соседи рассказывают, что семья приехала в Белгородскую область из Харькова. В целом при этом обстреле был поврежден 21 многоквартирный дом, а также четыре частных. Пострадавших четверо, среди них ребенок. Пока им не требуется транспортировка в Москву, местные власти окажут им посильную помощь, выплатят компенсации и вскоре отправят в санатории для выздоровления.